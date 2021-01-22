Вашингтон, , 05:03 — REGNUM США выбирают правильный маневр, который привел бы их к победе над Китаем и Россией. Как поиск этого маневра отражается в трудах американских аналитиков и почему некоторые из них очевидно стремятся выдать на-гора провокацию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь в информационном пространстве США появляются высказывания, казавшиеся еще недавно совершенно невозможными. Например, рассуждения о возможности военного конфликта между США и Китаем, каковая возможность отвергалась в аналитическом сообществе США еще лет 10 назад. Теперь же статья Джулиана Гевиртца, пишущего для Совета по международным отношениям, напрямую обсуждает воронку, в которую затягиваются два мировых гиганта, волей-неволей вынужденные выяснять отношения и спорить за лидерство.

Гевиртц пытается свести свои умозрения к неверности марксистской идеологии, царящей в китайском руководстве, мол, стоит убедить Китай, что США не будут тормозить его технологическое развитие, и весь конфликт развеется. Но поведется ли Китай на эту приманку и какие еще уловки дипломатическо-идеологического свойства найдутся в запасе у США? Читайте статью Владимира Павленко «Отношения Китая и США в ухищрениях вашингтонской аналитики».