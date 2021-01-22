Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Слово новоизбранного американского президента Джо Байдена, публично заявившего о своем католичестве, начинает значить для некоторых католиков слишком много. Не затмит ли персона «наихристианнейшего» Джо Байдена фигуру самого римского предстоятеля, задает вопрос редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

У предыдущего американского президента Дональда Трампа с Ватиканом откровенно не складывались дела. Если Святой престол старался наладить отношения с Китаем, то прямолинейный как шпала Трамп видел в этом подкоп под свою политику торговых войн с Китаем.

Теперь же, с приходом президента-католика Байдена, ожидается пересмотр Вашингтоном не только трамповского наследия в отношениях с Китаем, но и, разумеется, каких-то движений в религиозной жизни страны, раз уж Байден так интенсивно и откровенно использовал религиозную риторику в своей предвыборной кампании. Но не станут ли уже начавшиеся в США восхваления Байдена за его особую приверженность католицизму препятствием на этом пути? Читайте статью Станислава Стремидловского «Станет ли Джо Байден третьим папой Римским?».