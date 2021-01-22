Киев, , 00:58 — REGNUM Украинское правительство решило замаскировать свой поход по карманам граждан под слоем веселых шуток. Почему на этот раз клоунада оказалась не смешной, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Презервативы? Не-е-е, нельзя Segodnya.ua

Сначала казалось, что реально введенный запрет на продажу трусов и презервативов как товаров, особо опасных в эпоху коронавируса это такая попытка украинского правительства и лично клоуна-президента Зеленского поднять настроение сограждан перед лицом грозной эпидемии. Потом же выяснилось, что подозревать украинское начальство в бескорыстии и на этот раз не было никаких оснований, ведь под прикрытием поднявшейся волны шуток и шуточек Зе и компания попытались еще раз крупно повысить тарифы на коммуналку.

Получилось это повышение из рук вон плохо, потому что в отдельных местностях граждане Украины вернулись к серьезности и начали выходить на митинги и перекрывать трассы. Что ж, на этот раз Зеленский из «простил», но как тот Карлсон пообещал вернуться с новыми тарифами как только пройдет коронакризис. Читайте статью Марьяна Сидорива «Клоунада локдауна: Украина».