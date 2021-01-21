Москва, , 20:47 — REGNUM Исключение депутата Виктора Успасских Либеральной фракции Европейского парламента «Обновить Европу» (Renew Europe) из своих рядов, обвинив его в гомофобии, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 21 января в социальной сети Facebook.

«То есть, если человек неприемлет гомосятину, то в Европе это — повод для увольнения/отставки?», — задаётся вопросом Алексей С.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что депутата исключили за его отношение к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Граждане уверены, что в Европе сформировалась диктатура, которая не принимает никакой формы гомофобии.

«Ну «правильно». Зачем дебатировать, или давать возможность высказывать адекватные мысли? Лучше стремиться к конформизму и к групповому мышлению. Проще просто заткнуть неугодных. Эта та европейская «демократия», к которой стремится весь мир. Мне кажется, авторитарней ничего не было, чем то, что формируется сегодня в ЕС», — написал Edward S.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что данному депутату стоило ожидать подобной реакции со стороны его коллег. Люди уверены, что гомофобия в европейской политике невозможна.

«Там пол парламента нетрадиционного. Чего вы ожидаете?», — задаётся вопросом Vadim M.

Часть граждан пришла к мнению, что лучшим вариантом для возмущённых данным действием фракции Европарламента стран станет введение санкций против структуры.

«Срочно для Европарламента вводить санкции за преследование гомофобов! Санкции очень вразумляют депутатов Европарламента», — считает Bal D.

Напомним, 21 января Либеральная фракция Европейского парламента «Обновить Европу» (Renew Europe) исключила из своих рядов депутата из Литвы Виктора Успасских, обвинив его в гомофобии.