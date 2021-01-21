Москва, , 20:46 — REGNUM Решение Роскомнадзора направить в онлайн-сервис TikTok требование удалить информацию, вовлекающую несовершеннолетних участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 21 января в социальной сети Facebook.

«Надо вообще всем запретить выражать собственное мнение. Ишь, оборзели. Гражданская позиция у них есть, понимаешь!», — написала Ирина К.

Многие люди призвали оштрафовать данный сервис. Граждане уверены, что экономические последствия заставят руководство TikTok удалять подобные призывы.

«Штраф за такой призыв, но такой штраф, чтобы больше не захотели призывать», — поделился мнением Zinaida S.

Некоторые пользователи призвали законодателей внести соответствующие изменения в уголовный кодекс России, чтобы призывающие к участию в несанкционированных акциях граждане несли ответственность за свои действия.

«Вот это правильно. И надо бы статью в уголовный кодекс за призывы подобного рода добавить», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Нашлись и те, кто указал на опыт США в вопросе взаимодействия с TikTok. Граждане считают, что против данного сервиса необходимо ввести определённые ограничения.

«Тикток китайцам принадлежит, и ещё года три назад США против этой сети завели что-то типа дела, т.к. сеть собирает данные детей до 13 лет. Эта информация в открытом доступе. И чем тогда занимается Роскомнадзор? Рассылает просьбы?», — задаётся вопросом Diana M.

Напомним, 21 января Роскомнадзор направил в онлайн-сервис TikTok требование удалить информацию, вовлекающую несовершеннолетних участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.