Кишинёв, , 19:46 — REGNUM Закон о статусе русского языка признан Конституционным судом Молдавии незаконным, поскольку он был не в интересах государства, сообщила 21 января журналистам председатель молдавского КС Домника Маноле.

Комментируя решение молдавского КС, который признал сегодня, 21 января, неправомочным закон, возвращающий русскому языку статус языка межнационального общения в Молдавии, Маноле сказала:

«Опротестованный депутатами закон давал русскому привилегированный статус по отношению к другим языкам нацменьшинств, что не было предусмотрено конституцией».

По её словам, если бы закон не был опротестован сегодня Конституционным судом, то получалось бы, что русский язык получал бы статус «аналогичный статусу государственного языка», так как в конституции Молдавии нет понятия «язык межнационального общения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Партия социалистов Республики Молдова уже осудила решение молдавского КС. Принятие этого закона будет снова инициировано социалистами, которых в молдавском парламенте большинство.

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