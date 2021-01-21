Кишинёв, 21 января 2021, 19:46 — REGNUM Закон о статусе русского языка признан Конституционным судом Молдавии незаконным, поскольку он был не в интересах государства, сообщила 21 января журналистам председатель молдавского КС Домника Маноле.
Комментируя решение молдавского КС, который признал сегодня, 21 января, неправомочным закон, возвращающий русскому языку статус языка межнационального общения в Молдавии, Маноле сказала:
По её словам, если бы закон не был опротестован сегодня Конституционным судом, то получалось бы, что русский язык получал бы статус «аналогичный статусу государственного языка», так как в конституции Молдавии нет понятия «язык межнационального общения».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Партия социалистов Республики Молдова уже осудила решение молдавского КС. Принятие этого закона будет снова инициировано социалистами, которых в молдавском парламенте большинство.
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