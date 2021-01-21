Москва, , 20:36 — REGNUM Решение президента США Джозефа Байдена подписать указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения, а также соглашение по климату, вызвало обсуждение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 21 января в социальной сети Facebook.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) U.S. Mission Geneva

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"Я думаю, что, несмотря на насмешки, он у него ещё есть шанс простудиться на похоронах тех, кто помоложе. Хорошо смеётся тот, и далее по тексту», — написала Lyubov K.

Многие пользователи одобрили первые действия Байдена на своём посту. По их видению, действия нового президента являются крайне продуктивными и людям интересно, чем глава США займётся дальше.

«Подписание по климату — здоровый признак. Посмотрим, какими будут следующие шаги команды демократов», — поделился Кирилл Л.

Некоторые комментаторы указали на то, что в США непоследовательная политика при смене президента страны. Граждане считают неправильным то, что один глава государства подписывает законы, а другой их отменяет, и наоборот.

«Да чего стоят ваши договора? Один подписал, другой отменил, чехорда. Я хозяин своего слова, я его дал, я его забрал», — пишет Sergey S.

Нашлись и те, для кого такое решение Байдена не оказалось новостью. Люди уверены, что США найдёт своё место в ВОЗ и будет использовать данную организацию в своих целях.

«Что и следовало ожидать. И с этими мошенниками ВОЗ подружится сразу», — считает Nergiz A.

Напомним, 21 января президент США Джозеф Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения, а также соглашение по климату.