Киев, , 19:22 — REGNUM Разблокировать работу Конституционного суда Украины попросил президента страны Владимира Зеленского глава КС Александр Тупицкий, сообщили 21 января в пресс-службе инстанции.

Отстранённый от работы Тупицкий, обращаясь к главе государства, попросил срочно разблокировать работу КС Украины. Он попросил президента наказать тех силовиков, которые не допускали его до работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт между Зеленским и КС Украины возник осенью минувшего года. В итоге под конец года президентом страны был подписан указ об отстранении на два месяца Тупицкого от должности.