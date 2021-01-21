Сырдарья, Узбекистан, , 19:00 — REGNUM В Сырдарьинской области Узбекистана совместными силами Службы госбезопасности (СГБ) и МВД республики пресечена деятельность подпольной экстремистской группировки движения «Джихадисты» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 21 января сообщает Синьхуасо ссылкой на информацию, распространенную республиканским МВД.

Члены организации занимались пропагандой подрывных идей среди населения, распространяли в сети выступления идеологов терроризма, а также собирали финансовые средства для поддержки боевиков в Сирии. Деньги, переправленные международным террористам, собирались обманным путем якобы для восстановления мечетей и оказания помощи жертвам наводнения на Сардобинском водохранилище в 2020 году.

В результате оперативных мероприятий все участники группы задержаны, изъято значительное количество вещественных доказательств; в рамках возбужденного по этому вопросу уголовного дела проводятся следственные действия.