Пекин, , 18:54 — REGNUM В КНР на официальном уровне продолжают комментировать проамериканскую политику правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП). Как сообщает 21 января Синьхуа, официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь обвинила руководство ДПП в «сговоре с антикитайскими силами в США», подчеркнув, что за это лидеры сепаратистской партии понесут ответственность перед историей.

С американской стороны ключевой фигурой сговора назван бывший госсекретарь Майк Помпео; отмечено участие в нём и других высокопоставленных американских политиков. Главному осуждению со стороны КНР подверглись официальные контакты Вашингтона с Тайбэем, нарушающие принцип одного Китая, которого официально придерживаются США, а также поставки на мятежный остров американских вооружений. Целью сговора со стороны Тайваня называется попытка получения так называемой «независимости», которая подрывает национальные интересы Китая, превращая тайваньских политиков в марионеток США.