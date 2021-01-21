Москва, , 19:40 — REGNUM Желание бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской вернуться в Белоруссию, чтобы провести новые выборы, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 21 января в социальной сети Facebook.

«У нас один такой же вернулся в Россию из Германии, его тут встретили с распростертыми объятиями. Туда же и ей дорога», — написал Антон В.

Многие пользователи пришли к выводу, что если Тихановская действительно вернётся в Белоруссию, то в аэропорту её встретят сотрудники правоохранительных органов и задержат, ведь против неё возбуждено два уголовных дела.

«Отправляют обратно в Белоруссию, в связи с тем, что не оправдала ожидания англосаксов на захват власти. Ну, ничего, сейчас её батенька встретит. Посадит», — пишет Александр В.

Некоторые комментаторы считают, что Тихановская оказалась попросту не нужна в Европе. Люди уверены, что данная личность не оправдала надежд иностранных государств, и поэтому они не видят смысла содержать её на своей территории.

«Всех пациентов повыдворяли? Не на что прокормить в Европах оказалось?» — задаётся вопросом Ирина С.

Тем не менее среди комментаторов нашлись и сторонники Тихановской, которые призвали её не сдаваться и продолжать бороться за власть в Белоруссии.

«Светлана — сильная женщина! Не надо сдаваться. Белорусы этого не заслужили! Пожалуйста, не сдавайся. Люди столько выдерживали ведь. Не сдавайся!» — написала Айгуль А.

Напомним, 21 января бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила желание вернуться в Белоруссию, чтобы провести новые выборы.