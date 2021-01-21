21 января 2021 | Время чтения 4 мин

Министерство иностранных дел Азербайджана 20 января распространило заявление в связи с 31-й годовщиной бакинской трагедии 20 января 1990 года. Абсолютно правдивыми являются только дата и название действительно античеловечной трагедии — «Чёрный январь», которое справедливо заимствовано из публикаций советской прессы тех дней. Всё остальное содержание заявления подано в стиле, свойственном современной государственной политике фальсификации и обмана.

Виктор Кривопусков, , 18:20 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство иностранных дел Азербайджана 20 января распространило заявление в связи с 31-й годовщиной бакинской трагедии 20 января 1990 года. В заявлении, опубликованном в Vesti. az, говорится: «В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР советская армия численностью 26 000 человек была введена в Баку и Сумгаит, а также в другие города страны. В результате этого военного вмешательства 147 мирных жителей были убиты, 744 получили серьезные ранения. Это событие вошло в историю современного Азербайджана как «Черный январь».

Однако в заявлении МИД Республики Азербайджан абсолютно правдивыми являются только дата и название действительно античеловечной трагедии — «Черный январь», которое справедливо заимствовано из публикаций советской прессы тех дней. Все остальное содержание заявления подано в стиле, свойственном современной государственной политике фальсификации и обмана как древней, так и современной истории Азербайджана, которая в этом году, кстати, должна отмечать только первое столетие и 85-летие национальности «азербайджанец». В этой связи утверждение о принадлежности древнего Нагорного Карабаха молодой Республике и юной азербайджанской нации звучит уже как-то не естественно.

Но это тема других объективных статей. Одно ясно, что заявление МИД Республики Азербайджан сделано умышленно для очередного обмана широкого общественного мнения и с уверенностью, что никто в мире не придаст значения этой хуле. А официальная Россия, правопреемница Советского Союза, как всегда, просто не отреагирует на далеко не первое вранье Азербайджана как по поводу своей истории, так и соседних стран, а также Российской империи, СССР и Российской Федерации.

МИД Азербайджана даже не удосужился сверить факты, указанные в своем кратком документе, а трактовку событий подал не только не в дипломатической, а умышленно в извращенной подаче, то есть всё — с точностью до наоборот.

Мемориал в Баку, установленный в память о жертвах «Чёрного января» (сс) AzadAliyev54

Во-первых, и самое главное, МИД Азербайджана сразу лукавит, когда говорит о «внешнем военном вмешательстве», как будто речь идет о какой-то суверенной стране, что в корне не соответствует действительности. Тогда советский Азербайджан был составной частью единого СССР. А дополнительные войска были введены в помощь к расквартированным в Баку подразделениям 4-й армии для прекращения невиданных ни до, ни после убийств, погромов, учиненных мусульманами-националистами, прежде всего против сотен тысяч армян, других советских граждан, а также для восстановления законной советской власти в республике. Власть в большинстве городов и сел была насильственно захвачена отделениями националистического Народного фронта (НФ) во главе с Абульфазом Эльчибеем, при широкой финансовой и военно-технической поддержке турецких экстремистских организаций, насаждавших идеи пантюркизма и панисламизма. Граница СССР с Турцией была разрушена и бесконтрольна.

Во-вторых, МИД приводит цифры жертв только с азербайджанской стороны. И масштабно умалчивается, что жертв было во много раз больше. Кощунственно, но среди первых упокоенных на Аллее шахидов большая часть — это убийцы, погромщики и снайперы НФ, которые нередко стреляли по своим же единоверцам. От рук азербайджанских националистов погибло и пострадало в десять раз больше из числа коренных жителей Баку армянской национальности, других советских граждан, особенно военнослужащих и членов их семей. Но об этих жертвах в Республике не принято вспоминать, не вспоминается и в современном заявлении МИД Азербайджана.

Сведения о многих карабахских драматических событиях с достоверной точностью содержатся в книге «Мятежный Карабах» (Мятежный Карабах /Из дневника офицера МВД СССР/ В. В. Кривопусков. — четвертое издание, исправленное и дополненное, — М.:МГОФ «Знание», 2018. — 488 с. Первое издание вышло в 2003 г.). А трагедия «Чёрного января» 1990 года представлена в главе «О событиях в Баку 20 января 1990 года. Год спустя».

Надпись на стене дома «Здесь живёт армянин», Баку, январь 1990 г. (сс) K. Martens

В своем заявлении МИД Азербайджана, конечно, не преминул подчеркнуть восхваление «отважной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего», которая «восстановила территориальную целостность Азербайджана». Но это, как говорится, пока будет на совести дипломатического ведомства.

Расследование ответственности за вероломно и односторонне развязанную войну в Карабахе 27.09.2020 года в нарушение многих соответствующих международных норм и соглашений, применение запрещенных видов оружия против мирного населения, участие 2000 исламистских боевиков из Сирии, сбитый в воздушном пространстве Армении российский боевой вертолет и гибель двух российских летчиков еще никто не отменял.

Этими вопросами задаются политологи, государственные и общественные деятели многих стран. Например Владимир Казимиров, известный российский дипломат, в 1992—1996 годах глава посреднической миссии России, полномочный представитель президента России по карабахскому конфликту, сопредседатель Минской группы ОБСЕ, заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации, в ИА REGNUM, в статье «Кто сорвал в Карабахе бессрочное перемирие?», не только спрашивает, но и отвечает: «Это вопрос вовсе не праздный, не плод любопытства. Необходима личная ответственность за срыв одной из сторон важнейшего документа о перемирии и, конечно, за обилие жертв войны 2020 г. Имя виновного в этом должно войти в его биографию несмываемой чёрной краской на остаток жизни».

В этой связи МИД Азербайджана, как и другим государственным органам, а также тем, кто в бессовестных интересах беззастенчиво извращает исторические данные и события, следует впредь правдиво информировать как свою, так и мировую общественность.