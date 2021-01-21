Кишинёв, , 17:20 — REGNUM Закон о том, что в Молдавии русский язык является языком межнационального общения, отменён Конституционным судом республики, сообщили 21 января в пресс-службе инстанции.

Таким образом, КС Молдавии признал закон о функционировании языков, принятый в конце минувшего года, незаконным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Партия социалистов Республики Молдова добилась того, что до инаугурации президента Майи Санду был принят закон, возвращающий русскому языку статус языка межнационального общения.

Однако три оппозиционных депутата оспорили это решение в КС Молдавии, аргументируя это тем, что закон якобы нарушает права большинства граждан и принижает роль государственного (молдавского) языка.

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