Киев, , 17:14 — REGNUM Количество граждан Украины, которое планируют передать на территорию страны республики Донбасса, постоянно меняется, сообщила во второй половине дня 21 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, на этот час местонахождение «наших сограждан» неизвестно.

Вместе с тем, Денисова отметила, что сейчас подтверждено два маршрута, по которым может произойти процесс передачи удерживаемых лиц, но не сообщила никакой конкретики по этому вопросу.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Денисовазаявила, что речь идет о 9 лицах, а процесс передачи может состояться «сегодня-завтра». После этого эксперты, знакомые с ситуацией, обвинили омбудсмена в намеренной провокации и работе на Службу безопасности Украины.

По информации народного депутата Виктора Медведчука, который по задумке Донецка и Луганска должен стать принимающим лицом с украинской стороны, речь идет о передаче четырех гражданок Украины.