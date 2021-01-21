Улан-Батор, , 17:09 — REGNUM Отставку премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха одобрил 21 января монгольский парламент, сообщает МОНЦАМЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Монголии во главе с Хурэлсухом подало в отставку на фоне массовых протестов в стране.

Протесты начались после инцидента в медицинском учреждении. В сеть попал видеоролик, на котором женщину с диагнозом «коронавирусная инфекция» и её новорожденного ребёнка заставили в одном халате и тапках, несмотря на холод, ехать в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний.

Эта видеозапись стала поводом к протестам накануне, 20 января, на центральной площади Улан-Батора против бесчеловечного обращения с людьми.

Активисты потребовали отставки вице-премьера и главы Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Янгуугийна Содбаатара и министра здравоохранения Тогмолына Мунхсайхана.

Содбаатар и Мунхсайхан 20 января подали прошение об отставке, но Хурэлсух 21 января отклонил их заявления, предложив уйти в отставку всему правительству. Решение об отправке правительства также (помимо парламента) будет рассматривать президент Монголии Халтмаагийн Баттулге.

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