Киев, , 16:23 — REGNUM Военные отношения Украины с США, в том числе снабжение вооружением, будут зависеть от того, как именно Киев будет развивать свой оборонный сектор, заявила сегодня, 21 января, в эфире одного из телеканалов депутат Рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Депутат отметила, что Украине нужно оружие от западных партнеров, причем не только летальное, а та программа поддержки от США, которая есть сейчас — «это хорошо, но мало».

«Я, как представитель парламентского комитета по национальной безопасности, обороны и разведки, точно понимаю, что и как нам нужно делать, чтобы получить расширение масштаба такой поддержки», — сказала соратница Зеленского.

По ее словам — ключевой вопрос, это трансформация и реформирование украинского сектора обороны и безопасности.

«То есть, как наша реформа будет развиваться — чтобы те партнеры, которые есть сегодня в США поняли, что нам нужно стратегически и для чего», — уточнила Верещук.

Украинские СМИ сегодня вспоминают, что ранее Байден обещал работать над тем, чтобы предоставить Украине смертоносное вооружение, в случае своей победы на президентских выборах.

В частности, об этом он сказал в приветственном обращении по случаю 29-й годовщины независимости Украины в августе 2020 года.

«Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины… Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение — одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха», — сказал тогда нынешний глава Белого дома.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в ходе инаугурации президент Украины Владимир Зеленский сообщил через социальные сети, что будет очень рад видеть Джо Байдена «в хорошо ему знакомом Киеве» и уверен, что отношения стран теперь улучшатся.