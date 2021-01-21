Донецк, , 16:04 — REGNUM Сознательной провокацией с целью сорвать договорённости о прекращении огня является обстрел жилого квартала в посёлке Старомихайловка (ДНР) со стороны ВСУ, сообщает 21 января Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

По словам руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, ВСУ проявляют агрессию на фоне недавнего прогресса с согласованием ремонтно-восстановительных работ на марьинской газораспределительной станции. Обстрел из тяжёлых вооружений произошёл перед запланированным на 21 января заседанием Контактной группы.

Якубов «Расцениваем факт агрессии вооружённых формирований Украины как сознательную провокацию, нацеленную на срыв всех договорённостей».

Донецк требует от Киева проведения разбирательства по факту обстрела жилого квартала Старомихайловки. Виновные должны быть наказаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Старомихайловку из гранатомётов и тяжёлых миномётов 21 января. Обстрелом повреждён жилой дом по ул. Чкалова, 32.

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