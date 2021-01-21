Минск, , 16:02 — REGNUM Генпрокуратура Белоруссии передала в Верховный суд уголовное дело с обвинениями руководителей дочерней структуры Газпрома — «Белгазпромбанка» — в коррупционных преступлениях. Об этом 21 января проинформировала пресс-служба генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд для организации рассмотрения уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико, которому инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере по ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса Республики Беларусь, — сказано в официальном сообщении. — Шести бывшим заместителям председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованной группой по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Совладелец и руководитель белорусского ООО «Активлизинг» обвиняется в даче взятки должностным лицам «Белгазпромбанка» в крупном размере на сумму не менее $2,476 млн? что квалифицировано по ч.2 ст.431 УК постсоветской республики.

Напомним, весной 2020 года Виктор Бабарико покинул пост председателя правления «Белгазпромбанка», заявив о намерении участвовать в президентских выборах. После этого спецслужбы Белоруссии захватили банк (собственность Газпрома), а считавшийся фаворитом президентской кампании Бабарико вместе с сыном был посажен в СИЗО КГБ.

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