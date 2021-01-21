Киев, , 16:03 — REGNUM У официальных властей Украины сейчас, очевидно, одна задача — насолить лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутату Верховной рады Виктору Медведчуку.

Об этом заявил сегодня, 21 января, политический эксперт, глава общественной организации СКМ Александр Потемкин,

«Пока власти других государств заняты поиском вакцины, заключением контрактов и восстановлением экономик, украинская власть занята борьбой с Виктором Медведчуком. В самом деле, ведь нет более важных задач в Украине, чем вставлять палки в колеса Медведчуку», — считает Потемкин, которого цитирует NewsOne.

По его словам, ранее провластные комментаторы разгоняли фейки о том, что Медведчук якобы пиарится перед выборами. Но сейчас выборов нет, а Медведчук пытается освободить из республик четырех гражданок Украины. Благое дело, считает эксперт, но даже его украинские власти пытаются «испоганить и сорвать».

«Но это не Медведчук договорился про освобождение… а Донецк и Луганск предложили Медведчуку забрать четырех женщин, которым, если их не освободят — сидеть по 14 лет. Потому что лидер ОПЗЖ является принципиальным сторонником реализации Минских соглашений, а власть может только вставлять палки в колеса и не хочет забирать своих людей. Очевидно же, что Донецк и Луганск не хотят иметь дело с властью, а с Медведчуком хотят», — указал глава общественной организации СКМ.

Также Потемкин назвал «нелепым» сделанное накануне заявление украинского омбудсмена Денисовой о передаче ей девяти украинцев.

«Очень смешно и нелепо выглядит заявление уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой о якобы намерении передать ей девять граждан Украины… Это ложь, которую уже высмеяли в ЛНР. На самом деле, это попытка провокация, попытка сорвать освобождение, которое инициировали в Донбассе, лишь бы помешать Медведчуку. Понимаете? Ради сведения личных счетов украинские власти готовы оставить четверых своих граждан в тюрьме, лишь бы Медведчук не привез их в Киев», — подчеркнул он.

Потемкин напомнил, что чуть ранее офис президента устами главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию Леонида Кравчука заявил, что Донецку и Луганску не стоит отдавать пленных Медведчуку, а стоит отдать их властям. У Кравчука по этому поводу настоящая публичная истерика, считает политолог.

«Но и это не все… Чтобы Медведчук не мог летать в Россию на переговоры с Путиным, украинские власти выдали распоряжение «перекрыть» небо для лидера ОПЗЖ. Депутат Илья Кива заявил, что государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать самолеты Медведчуком в Россию. Видимо, украинские власти решили, что если уж с ними Путин не хочет разговаривать, не дадим и Медведчуку вести диалог с Кремлем… Недалекая логика, которая ничего хорошего Украине не сулит. Ключи от мира на Донбассе находятся сами знаете где. Еще Порошенко это признал, а Зеленский согласился. Так неужели Украине эти ключи не нужны?» — задался вопросом глава общественной организации СКМ.

ИА REGNUM напоминает, что официальная украинская власть крайне негативно оценила решение Донецка и Луганска в одностороннем порядке передать через Медведчука нескольких удерживаемых лиц. Известно, что что передаваемых лиц, в случае успешной реализации договоренностей, поместят в обсервацию и проведут через полную проверку украинских спецслужб.

Также отметим, что согласно результатам последних соцопросов, в случае досрочных выборов в Верховную раду Украины партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) получила бы наибольшую поддержку избирателей.