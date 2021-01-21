Аддис-Абеба, , 16:12 — REGNUM Военнослужащие вооруженных сил Эфиопии обвинили неназванную «третью сторону» в пограничном конфликте страны с Суданом. Об этом сообщает государственное эфиопское информационное агентство Fana со ссылкой на заявление начальника штаба сухопутных войск Эфиопии генерала Бирхану Джула.

В соответствии с заявлением военного, за нарушением суданской армией суверенитета Эфиопии стоит «третья сторона». Он заявил, что Судану следует избегать «военных ловушек», расставляемых неназванной стороной, и урегулировать пограничный спор путем переговоров.

«Эфиопия не хочет воевать с дружественным Суданом, но хочет решить проблему мирным путем», — заявил он.

Столкновения между восточноафриканскими странами из-за спорного региона аль-Фашага обострились в последнее время после того, как в Судане в конце декабря объявили о восстановлении контроля над всеми своими территориями, которые более 25 лет находились под контролем эфиопских ополченцев.

В Эфиопии обвинили Судан в оккупации своих территорий, однако Хартум отверг это обвинение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Судане закрыли воздушное пространство штата на границе с Эфиопией