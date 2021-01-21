Берлин, , 15:40 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным предложила помощь в регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Об этом 21 января Меркель заявила на пресс-конференции.

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«Я предлагала (во время разговора с Путиным), чтобы наш Институт Эрлиха поддержал Россию на этом пути, которого требует ЕМА», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что совместное производство и применение в Евросоюзе российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» станет возможно только после одобрения данного препарата Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

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