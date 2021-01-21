Киев, , 15:40 — REGNUM Украина намерена выстроить «качественно новые» отношения с США. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Планируем уже в 2021 вывести наше стратегическое партнёрство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что после инаугурации президента США Джозефа Байдена одним из первых вопросов в рамках отношения США и Украины будет встреча американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Украины в США рассказал о возможной встрече Байдена с Зеленским