Киев, , 15:36 — REGNUM Украина может стать для США плацдармом в борьбе с Россией, одним из элементов которой будет энергетический коллапс в Москве, полагает бывший украинский министр иностранных дел Владимир Огрызко. Об этом он заявил 21 января в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, Украина может помочь США, пустив американцев в Чёрное море, которое превращается в театр потенциальных столкновений. Также Киев может предложить Вашингтону возможности в сфере киберактивности.

Это очень чувствительная штука, пояснил он, сравнимая по силе воздействия с ядерным оружием. Огрызко добавил, что ему очень нравится фраза экс-министра обороны Великобритании, который призывал стремится не к военным действиям, а к тому, «чтобы выключить лампочки в Кремле».

«Представьте себе, что такое энергетический коллапс города Москвы на два дня?» — сказал Огрызко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат украинской Рады Алексей Гончаренко пожаловался на необходимость «падать на колени и просить помощи у Путина или Лукашенко» из-за перебоев с электроэнергией.

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