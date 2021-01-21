Брюссель, , 15:01 — REGNUM Пока введённые Европейским союзом санкции против Белоруссии не возымели должного эффекта. Об этом 21 января на брифинге в Брюсселе заявил пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики Петер Стано.

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Он напомнил, что всего было введено три блока ограничительных мер в отношении физических лиц и компаний Белоруссии, но «репрессии» в республике так и не прекратились, а все арестованные остаются за решеткой.

«Что касается эффективности санкций в отношении Белоруссии, мы постоянно мониторим его, — подчеркнул Стано, слова которого цитирует ТАСС. — Однако требуется значительное время, чтобы санкции возымели эффект».

При этом представитель внешнеполитической службы ЕС добавил, что если неприемлемое с точки зрения Брюсселя развитие событий будет продолжаться, то санкционный режим в отношении Минска может быть усилен.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года комитет постоянных представителей ЕС одобрил третий пакет санкций против официального Минска. В него вошли 29 граждан Белоруссии и семь юридических лиц. Санкции коснулись обвиняемых в фальсификации белорусских президентских выборов 2020 года, подавлении протестных выступлений и грубых нарушений прав человека.

Напомним, под действием санкций Евросоюза уже находится более полусотни белорусских персон, включая бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко.