Москва, , 15:00 — REGNUM Приход к власти Джо Байдена означает более агрессивную внешнюю политику США. Об этом 21 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

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"На мой взгляд, эта инаугурация, которая сегодня состоялась, и которая означает завершение процедуры вступления в должность, по сути дела, как бы вновь избранного президента Соединённых Штатов Америки, является плохой новостью не только для сторонников Трампа, но и, по большому счёту, плохой новостью для большинства стран и их правительств в этом мире», — заявил Новиков.

«Если Трамп намеревался реализовывать американские амбиции на планете за счёт повышения конкурентоспособности американской экономики, за счёт возвращения в неё производств, за счёт реального сектора экономики и так далее, то сегодня у власти США утверждается глобалистский клан, который будет реализовывать свои интересы путём асфальтирования национальных экономик, по сути — стирания границ, установления своего диктата», — указал он.