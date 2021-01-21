21 января 2021 | Время чтения 7 мин

Сейчас, когда в переполненном национальными гвардейцами Вашингтоне и в обстановке небывалого кризиса вступил в должность 46-ой президент США — Джо Байден, как и десять лет назад, отовсюду раздаются апокалиптические предсказания о судьбе Америки. Звучат сравнения с гибельной участью Советского Союза.

Виктор Ясманн, , 16:28 — REGNUM Сейчас, когда в переполненном национальными гвардейцами Вашингтоне и в обстановке небывалого кризиса вступил в должность 46-й президент США — Джо Байден, как и десять лет назад, отовсюду раздаются апокалиптические предсказания о судьбе Америки. Звучат сравнения с гибельной участью Советского Союза.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Что ж, если уж и сравнивать сегодняшний Вашингтон с временами распада СССР, то ситуация выглядит как в Москве после расстрела Ельциным Верховного Совета в 1993 или как если бы ГКЧП победил в августе 1991.

Действительно, в первые дни нового 2021 года в США произошла резкая смена политический эпох. Суть произошедшего — в следующем. Совместными усилиями демократов и верхушки Республиканской партии, всей государственной бюрократии и правящего класса США, «чужак» Трамп был изгнан из истеблишмента и американской политики. Эта статусная установка была зафиксирована двухпартийным Конгрессом США, который признал президентские выборы 2020 легитимными, Джо Байдена — избранным президентом США, и который отверг все обвинения со стороны Трампа и его сторонников в «массовой фальсификации выборов». Сопровождавшие этот вердикт бурные события, в частности насильственный протест «трампистов», пропагандистски названный «штурмом Капитолия», лишь усугубили поражение Трампа. Он был подвергнут дальнейшему остракизму в форме повторного импичмента, проведённого в течение одного дня Палатой представителей. Судя по всему, после инаугурации президента Байдена Трамп будет «забанен»: либо окончательным завершением импичмента, либо специальной резолюцией Конгресса. Цель этой акции очевидна: навсегда перекрыть не только Трампу, но и его последователям не только путь в политику, но и под знамена Республиканской партии («обвинения в призывах к мятежу»). Итак, хотите вы этого или нет, после решений Конгресса и обвинения со стороны избранного президента США Джо Байдена во «внутреннем терроризме» «трампистов», ворвавшихся в Капитолий, такая интерпретация является официальной государственной политикой. Вы, конечно, можете возражать против этого в частностях, но, если вы возражаете против этого, по сути, вы возражаете против политики США. Может возникнуть подозрение: а не «внутренний ли террорист» вы сами?

Перед началом штурма Капитолия (сс) Tyler Merbler

В довершение ко всему, три главные информационные олигархии подвергли лагерь Трампа информационному апартеиду, отключив Трампа и 88 млн его подписчиков из социальных сетей.

Началась любимая забава идеологических борцов всех стран: «охота на ведьм». Прямо в стиле «маккартизма» времен холодной войны или — зачем далеко ходить — охоты на «коммуняк» и «красно-коричневых» после октября 1993-го в Москве. Что ни день, то флагманы «свободных СМИ» находят всё новых и новых «участников штурма Капитолия», всяческих расистов, супермарксистов, фашиствующих погромщиков и антисемитов из числа «сторонников Трампа».

Обвинение Трампа в антисемитизме звучит особенно трогательно, учитывая, что у него зять — еврей-хасид, а любимая дочь Иванка, принимая иудаизм, взяла еврейское имя «Яэль». Но не суть: главное взять разгон! И вот на фоне всей этой истерии всё чаще звучит вопрос: доколе?

Доколе сторонники Трампа будут терпеть этот вопиющий произвол? Где все эти миллионы патриотичных, вооруженных сверх меры «реднеков», о которых нам говорили последние месяцы? Где все эти хранители консервативных христианских ценностей, ревнители традиционной wasp-овской Америки, готовые выступить против «разнузданной либеральной черни»? Разве не правы авторы апокалиптических предсказаний на тему, что «Америка беременна гражданской войной», а «американское общество расколото как никогда»?

Краткий ответ: и да и нет. Американское общество действительно поляризовано, как никогда, его сотрясает невиданный, многофакторный кризис, но гражданской войны или национальных катаклизмов не будет, хотя существенные, возможно, кровавые столкновения — впереди. По крайней мере, на данном этапе, по всей вероятности, наиболее взрывоопасная точка уже пройдена, и причиной тому — удаление главного детонатора — Дональда Трампа. Часто говорят, что приход Трампа был не причиной, а лишь симптомом противоречий, главное из которых — конфронтация между транснациональным банковским капиталом и американским национальным производственным сектором. На наш взгляд, существенно не это.

Дональд Трамп The White House

Американский правящий класс исторг Трампа не столько из-за пресловутой схватки «финансистов-интернационалистов» и «националистов-изоляционистов», а из-за того, что Трамп нарушил все правила игры, невероятно приумножая и консолидируя лагерь своих врагов и антaгoнизируя своих собственных союзников, соратников и сотрудников. Его авторитарный, цезаристский стиль, бесконечная аппаратная чехарда, возможные в бизнесе, стали абсолютно нестерпимы для политики сверхдержавы.

Более того, сама идея, что трижды женатый миллиардер, сделавший состояние на торговле недвижимостью, игорном бизнесе и конкурсах красоты, может быть лидером и знаменосцем консерваторов, националистов, «синих воротничков» и богобоязненных евангельских христиан, причем не только в Америке, но во всем мире, по мере того, как Трамп проявлял себя, становилась нелепой.

Чем дольше находился он в Белом Доме, тем очевидней становилось, что несомненно талантливый и харизматичный Трамп стремится поставить свои бесспорные экономические достижения на службу собственному самолюбию. Росли подозрения и обвинения в том, что нарциссичный Трамп в интересах собственного эгоизма может использовать весь административный ресурс американской государственной машины. Такая ситуация не могла понравиться даже некогда его верному союзнику — военной верхушке, и без того обиженной Трампом.

Вершиной афронта Трампу стало январское письмо десяти бывших министров обороны США, среди которых были такие «элефанты» Республиканской партии, как Дик Чейни, Дональд Рамсфельд и Роберт Гейтс. В своём письме эти известные консерваторы-республиканцы, как и их коллеги-демократы, предостерегали Трампа от соблазна использовать вооружённые силы США, чтобы изменить результаты выборов. И хотя Трамп продолжал утверждать, что отказ судов принять его жалобы «на массовые фальсификации выборов» есть, в свою очередь, «массовый заговор», смысл письма, выражаясь словами классика, был однозначен: «Не надо путать Отчизну и Ваше Превосходительство».

Роберт Гейтс Defense.gov

Стало очевидно, что поддержка Трампа в стане республиканцев, для которых, он, собственно, тоже был «чужаком», иссякла. Возникла перспектива договориться с демократами без Трампа и за счёт него. Тем более что демократы и республиканцы тандемом правят Америкой уже два столетия, а этого не могло бы быть, если бы они не умели договариваться. Исключение Трампа из политики давало все шансы восстановить искомое равновесие. Тем более что у верхушки республиканцев и демиургов демократической партии — общие враги: левая часть демократов, да упертые «недобитые» трамписты. Совместными усилиями они будут перекрывать последним кислород и не допускать в политику. Такова диспозиция к моменту вступления в должность 46-го президента США, Джозефа Байдена.

Что же дальше? Всё только начинается. Соединенным Штатам вместе со всем остальным миром предстоит борьба за новый мировой порядок, глобальный переход к новому экономическо-технологическому укладу, и всё это — на фоне невиданного, множественного общественно-политического кризиса, завернутого в пандемию коронавируса.

Будет о чем поговорить, что вспомнить. В заключение я хотел бы лишь хотел посоветовать тем, кто предрекает США судьбу СССР, колдует над «гражданской войной в США»: не заиграйтесь со своими иллюзиями!

Солдаты Национальной гвардии США прибыли в Вашингтон для обеспечения безопасности на инаугурации Джо Байдена (сс) The National Guard

Американский правящий класс отличается от позднесоветской номенклатуры, совершившей в своих интересах самоубийство СССР, тем, что хочет не поменять свой статус, а сохранить его. Он не хочет заменить социализм на капитализм, а хочет сохранить капитализм, пусть радикально модернизировав его. К тому же, в отличие от советской номенклатуры, пораженной комплексом неполноценности по отношению к Западу, американский правящий класс верит в свою миссию и победу. Да и опыт развала Советского Союза — на виду не только у самой России, но и у всего мира. Тем более что победу демократов и приход администрации Байдена приветствовала достаточно мощная международная коалиция интересантов и попутчиков в лице «китайских товарищей», «брюссельских бюрократов» и «ватиканских клерикалов». Так что, похоже, пусть даже и ослабленные, Соединённые Штаты пока что будут оставаться цивилизационным лидером мировой капиталистической системы, триггером политических изменений в 2021 году. Как Россия в 1917-м.