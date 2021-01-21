Мбабане, , 14:58 — REGNUM В Эсватини еще на четыре недели продлили частичный карантин, введённый для предотвращения распространения коронавируса, а также запретили продажу алкоголя. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление исполняющей обязанности премьер-министра Тембы Масуку.

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В соответствии с заявлением, продажа алкоголя будет полностью запрещена в течение четырех недель. Первоначальный частичный карантин, введённый двумя неделями ранее, предполагал ограничение продажи алкоголя в будние дни.

Выезд за пределы страны по-прежнему запрещен, за исключением медицинских причин или работы. Общественные собрания также остаются запрещенными, за исключением похорон, на которых может присутствовать не более 50 человек.

Эсватини, ранее известная как Свазиленд, граничит с ЮАР, где число случаев заражения коронавирусом резко возросло из-за нового штамма.

В настоящее время в Эсватини зарегистрированы 13 789 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, причем за последние 14 дней было зарегистрировано более 2000 случаев заражения вирусом.

Число смертей от COVID-19 в стране возросло с 268, когда было объявлено о карантине, до 427 к среде, 20 января.