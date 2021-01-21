Ново-Огарево, Московская область, , 14:35 — REGNUM Не меньше 5 млн семей в России должны улучшать свои жилищные условия каждый год. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Новая квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Напомню о поставленной здесь задаче: к концу десятилетия нужно выйти на темпы строительства жилья 120 млн квадратных метров в год. При этом ежегодно не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия», — заявил Путин.

В 2020 году благодаря программе льготной ипотеки по ставке 6,5% были созданы дополнительные возможности для граждан по приобретению нового жилья, отметил он.

«В рамках программы уже выданы кредиты на сумму около 1 трлн рублей. Примерно 350 тыс. семей купили квартиры на первичном рынке», — указал президент.