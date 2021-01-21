Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Генеральная прокуратура Грузии завершила следствие по делу о передаче грузинских земель Азербайджану. Об этом, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», 21 января заявил на брифинге прокурор Амиран Гулуашвили.

«Генеральная прокуратура Грузии завершила в отношении обвиняемых Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой расследование по факту осуществления действий, направленных на передачу части территории Грузии иностранному государству», — сказал Гулуашвили.

Он отметил, что в ходе следственных действий в рабочем кабинете Ильичевой нашли относящуюся к делу топографическую карту, которая, как государственная собственность, должна была быть сдана в архив Национального агентства публичного реестра. По словам прокурора, рассматривать материалы дела будет Тбилисский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Ильичеву и Мелашвили обвиняют в том, что они в 2006 и 2007 годах во время работы в комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы якобы утаили часть топографических карт. В результате этого комиссия признала права Баку на комплекс православных храмов Давид Гареджи.

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