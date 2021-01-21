Страсбург, Франция, , 14:36 — REGNUM Обвинения Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года необоснованны. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает 21 января пресс-служба российского Минюста.

ЕСПЧ, отметили в Минюсте, рассматривал это дело около 12 лет и пришёл к выводу, что Россия не может быть ответственна за инциденты, произошедшие в 2008 году, по Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь идёт об отражении «российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года».

ЕСПЧ также не поддержал обвинения Грузии о том, что военные РФ якобы вторглись в Южную Осетию 7 августа 2008 года, до нападения грузинских военных на Цхинвал.

«Также, ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», — отметил уполномоченный РФ при Европейском Суде по правам человека — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.

Вместе с тем Минюст не согласен с некоторыми выводами ЕСПЧ. Так, на Россию возложена ответственность за инциденты в Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, тогда как непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена.

Вопрос о компенсации в рамках жалобы «Грузия против России» оставлен для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия обратилась в ЕСПЧ с иском против России в августе 2018 года.

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