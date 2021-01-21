Ново-Огарево, Московская область, , 14:25 — REGNUM Правительство России не должно ориентироваться лишь на возвращение ключевых макроэкономических показателей на докризисный уровень. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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«В целом, подчеркну, важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития, причём это касается национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях», — заявил Путин.