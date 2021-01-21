Ново-Огарево, Московская область, , 14:22 — REGNUM Российским властям необходимо в течение года добиться полного восстановления рынка труда. Об этом 21 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда: такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена и она должна быть выполнена», — заявил Путин.

Он отметил, что после максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре — уже до 6,1%». Однако это по-прежнему высокий уровень.

«Примерно на 1,5% выше, чем в 2019 году. И, безусловно, надо сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике», — подчеркнул президент.