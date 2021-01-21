Киев, , 14:31 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддерживает легализацию медицинской марихуаны в стране. Об этом заявил глава комитета Михаил Радуцкий, сообщило 21 января информационное агентство «Украинские новости».

«В целом комитет по вопросам здоровья нации поддерживает идею легализации каннабиса в медицинских целях при условии жёсткого контроля за его использованием», — рассказал он.

Радуцкий добавил, что в ближайшее время комитетом будут рассмотрены законодательные инициативы, направленные на легализацию марихуаны. В ходе работы будет согласован один вариант законопроекта, за который предложат проголосовать Верховной раде.

Напомним, вопрос легализации марихуаны был вынесен президентом Украины Владимиром Зеленским на так называемый «всенародный опрос», проходивший параллельно с местными выборами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия сообщил, что в Раде разрабатывается законопроект о легализации медицинской конопли.

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