Москва, , 13:51 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

Согласно поправкам, предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения гаражей осуществляется в порядке, установленном действующей главой V.1. Земельного кодекса «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

При этом для гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 г., будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Согласно документу, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти, а также если гараж или земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности — на гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса, и на земельный участок под гаражом.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2020 года и затронет около 3,5 млн человек и будет действовать да 2026 года.

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