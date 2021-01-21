Киев, , 13:41 — REGNUM Несмотря на обещанные скидки на газ в 30%, реальное снижение цены будет на уровне в лучшем случае 3%, заявил в своем комментарии 21 января украинский политический эксперт Тарас Загородний, комментируя «тарифный майдан».

Главный «слуга» Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт напоминает, что в декабре «Нафтогаз» продавал газ по 6,33 грн за кубометр, а сейчас, якобы уже по скидке, по 6,99 грн.

«В прошлом году цена была приблизительно 5,8 грн за куб. Такая нехитрая математика… Это еще раз показывает, что в «Нафтогазе» не всё в порядке, они и дальше продолжают грабить страну, но уже под руководством действующей власти, которая обещала решить проблему и снизить цену на газ в два раза», — отмечает Загородний.

По его словам, «тарифный майдан» грозит стране очередным политическим кризисом, поскольку основные политические силы, видя активность людей по всей стране, почувствовали запах «крови власти», то есть запах досрочных выборов, и активно включились в поддержку требований людей.

«Всех вдохновляет, что рейтинг «Слуг» стремительно падает… Это показали довыборы в Киевской области, где «Слуги» уже плетутся где-то на 5-м месте с общим показателем процентов 7. И это люди еще не получили платежки за январь с астрономическими суммами, а они собираются обдирать людей и дальше… Дальше, перефразируя Салтыкова-Щедрина, «скоро тем, кто будет называть себя «Слугой народа», будут давать в морду. В принципе, мажоритарщикам от «Слуг» люди на местах уже популярно объяснили, что, как и в какой форме с ними собирается делать народ», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 20 января стало известно, что правительство Украины и мэры городов договорились разработать проект совместного меморандума, который будет предусматривать неповышение тарифов на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне.

19 января президент Зеленский официально поручил заместителю руководителя своего офиса Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов по всей Украине. Президента заинтересовали «различные спекулятивные заявления по формированию тарифов на уровне городов и сел страны».

В начала года в разных регионах Украины проходят массовые акции протеста в связи с очередным подорожанием энергоносителей и услуг ЖКХ. Ситуацию осложняет то, что с 8 по 24 января на Украине объявлен локдаун и множество граждан ушли на вынужденные неоплачиваемые каникулы.