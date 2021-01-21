Киев, , 13:16 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук направил обращение главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в республиках Донбасса, домой, к их семьям, на подконтрольную Киеву территорию.

Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук в своем обращении подчеркнул, что согласно статьям закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовывать представительские функции украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира», — отметил политик.

Также Медведчук сообщил, что к нему обратились с официальным письмом полномочные представители ДНР Наталья Никонорова и ЛНР Владислав Дейнего.

Представители республик Донбасса, руководствуясь соображениями гуманизма и милосердия, а также тем обстоятельством, что Виктор Медведчук «в рамках работы гуманитарной подгруппы всегда проявлял себя как добросовестный и принципиальный переговорщик», приняли решение передать через него на подконтрольную Украине территорию граждан, находящихся в местах лишения свободы.

В письме Медведчуку предлагается вывести на подконтрольную Украине территорию через КПВВ «Майорск» следующих граждан Украины: Довгаль Светлану Анатольевну, Стаценко Наталью Александровну, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну. Осуществить это можно начиная с 20 января 2021 года.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее представители Донбасса выразили готовность в одностороннем порядке передать на украинскую сторону некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Медведчука, а не официальных властей страны.

Гневные заявления по поводу предстоящей передачи уже сделалиМИД Украины и украинская делегация в контактной группе по урегулированию. Также отмечается, что передаваемых лиц, в случае успешной реализации договоренностей, поместят в обсервацию и проведут через полную проверку украинских спецслужб.