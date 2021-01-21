Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Не менее 60% жителей Грузии должны быть вакцинированы к концу 2021 года. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 21 января заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на совещании с членами правительства.

«Сегодня нам необходимо рассмотреть и утвердить план, основной целью которого является вакцинация не менее 60% наших граждан к концу 2021 года», — сказал Гахария.

По его словам, Грузия в 2020 году подала заявку на поставку 1,5 млн доз вакцины и внесла предоплату. Как отметил премьер-министр, необходимо подготовить систему здравоохранения страны, чтобы она была готова к вакцинации.

«Грузия технически готова принять любую авторизированную вакцину», — отметил глава грузинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия ранее присоединилась к инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по распределению вакцин от коронавируса COVAX. Первые партии вакцины Тбилиси ожидает получить в феврале или марте.

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