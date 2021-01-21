Киев, , 13:10 — REGNUM Украина ведёт переговоры со Всемирным банком о займе в размере 2,5 млрд гривен. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова в ходе онлайн-брифинга.

«Почти 2,5 миллиарда гривен планируется выделить для нового проекта — экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинацию на Украине», — рассказала она.

Чиновник отметила, что соответствующие переговоры идут, начиная с декабря 2020 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что Украине необходимо сохранять сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) для сохранения стабильности экономики страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В НБУ назвали «ключевое условие» для сохранения макростабильности в стране