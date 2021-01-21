Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Соединённые Штаты присоединятся к международному механизму доступа к вакцинам COVAX и инициативе ACT-Accelerator, заявил директор института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Выступая на онлайн-сессии исполкома Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Фаучи заявил, что новый президент США Джо Байден в течение дня 21 января выпустит директиву, касающуюся намерения Вашингтона присоединиться к механизму COVAX и поддержать ACT-Accelerator.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент США Джо Байден в первый день на посту главы государства отменил сразу несколько распоряжений бывшего американского лидера Дональда Трампа. Так, Байден одобрил возвращение Вашингтона во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, новый глава Белого дома вернул Соединённые Штаты в Парижское соглашение по климату, документ подразумевает сокращение углеродных выбросов в атмосферу.

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