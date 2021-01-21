Москва, , 13:03 — REGNUM На данный момент встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джозефом Байденом не планируется. Об этом 21 января сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Пока таких обсуждений (о возможности встречи Путина с Байденом) не ведется», — сказал он.

При этом Песков напомнил, что в настоящее время общение на международном уровне в очном формате «существенно заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией» и добавил, что каких-либо отдельных контактов в данный момент не намечается.

«Должны какие-то предпосылки быть перед тем, как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента РФ не готовятся к инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена.