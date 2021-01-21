Москва, , 12:56 — REGNUM На сегодняшний день дискуссий о возможности встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена не ведётся. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Пока таких обсуждений [о возможной встрече Путина и Байдена] не ведется», — сказал Песков.

Он напомнил, что общение в международном формате в очном режиме сейчас заморожено в связи с пандемией коронавируса, и отдельных контактов не планируется.

При этом Песков подчеркнул, что для проведения встречи необходимы какие-либо предпосылки, а сегодня их нет.