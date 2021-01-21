Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Сенатор-республиканец Тед Круз выступил с заявлением после того, как президент США Джо Байден присоединил Вашингтон к Парижскому климатическому соглашению. Текст опубликован на сайте Круза 20 января.

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«Подписывая этот приказ, президент Байден показывает, что его больше интересует мнение жителей Парижа, чем работа жителей Питтсбурга. Возвращение к Парижскому соглашению — это не «восстановление лидерства Америки за рубежом» или «решение климатического кризиса», а планы демократов уничтожить рабочие места, которые им не нравятся, включая тысячи производственных рабочих мест, и передать контроль над нашим энергетическим будущим другим странам», — уверен Круз.

По его мнение, «приверженность» Парижскому соглашению по климату будет использоваться администрацией Байдена в качестве оправдания для целого ряда новых действий исполнительной власти и обременительных федеральных правил для формирования энергетической и экологической политики, которая обременит американские семьи, производителей и бизнес.

«Если администрация Байдена считает, что возвращение к соглашению — это то, что американский народ должен поддержать, то он должен представить Парижское соглашение по климату в Сенат в качестве договора и позволить народу решать через своих избранных представителей. Но он знает, что это не удастся», — пишет Круз.

Политик настаивает, что без Парижского соглашения по климату Соединенные Штаты лидируют в мире по сокращению выбросов, и подчеркивает, что США за последние 50 лет резко снизили уровень некоторых из самых вредных загрязняющих веществ и улучшили качество воздуха для всех американцев.

«Присоединение к Парижскому климатическому соглашению мало повлияет на климат и нанесет ущерб средствам к существованию обычных американцев по всей стране. Я продолжу работать со своими коллегами, чтобы бороться за «синих воротничков» и защищать энергетическую независимость Америки», — заключает сенатор.

После самого текста его заявления также указано, что именно сенатор Круз в 2017 году призвал тогдашнего президента Дональда Трампа выполнить свое предвыборное обещание «разорвать» Парижское соглашение по климату.