Улан-Батор, , 12:55 — REGNUM Правительство Монголии вечером 20 января провело экстренное заседание в связи акцией протеста, которая продолжается на центральной площади Улан-Батора. По данным пресс-службы Правительства, председатель государственной чрезвычайной комиссии и вице-премьер Янгугийн Содбаатар отправлен в отставку.

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»В связи с сложившейся ситуацией руководство государственной чрезвычайной комиссии уходит в отставку. Я очень сожалею о вчерашнем инциденте. Приношу свои глубочайшие извинения своему народу и премьер-министру, который назначил меня на ответственную должность. Хочу отметить, что в моей борьбе и борьбе нашей команды с пандемией коронавируса не было крупных стратегических ошибок. Монголия является одной из пяти стран, который успешно борются с пандемией. Совсем скоро мы получим вакцины от коронавируса и начнем вакцинацию населения», — заявил Янгугийн Содбаатар.

С заявлением выступил и министр здравохранения Тогтмолын Монхсайхан. Чиновник отметил, что страна борется с пандемией с малым ущербом для себя, а также добавил, что уйдет в отставку.

Также мэра города Улан-Батора решил отправил в отставку начальника роддома «Ургоо», начальника департамента здравохранения Улан-Батора и директора Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января на центральной площади столицы Монголии началась акция протеста. Участники требовали отставки чиновников и обвинили их в том, что в условиях пандемии они не принимают эффективные меры.

Поводом для организации митинга стала перевозка жительницы Улан-Батора с новорожденным из роддома в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний. По местному телевидению показали как женщину, у которой подтвержден COVID-19, с новорожденным только в халате без теплой одежд ы посадили в автомобиль скорой помощи сразу после её родов. Также причинами для возмущения стали:

отмена спецрейсов для возвращения на родину застрявших за рубежом граждан,

вспышка инфекции в одной из обсерваций,

смерть граждан в обсервациях и в пункте контроля.

Митинг на центральной площади города Улан-Батора продолжается.

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