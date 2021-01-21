Страсбург, Франция, , 12:57 — REGNUM В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) 21 января будет вынесено решение по иску Грузии, поданному в отношении России по событиям вооруженного конфликта 2008 года. Данное объявление опубликовано на сайте ЕСПЧ.

«Суд вынесет решение по делу Грузия против России на публичных слушаниях 21 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Грузия обвиняет Россию, что в ходе ее вмешательства в грузино-югоосетинский конфликт якобы были нарушены права грузинских граждан. Заседание Большой палаты Страсбургского суда должно начаться в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Жалобу Грузия подала в августе 2008 года. Слушания по данному делу начались в ЕСПЧ с мая 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал. В ответ Москва ввела войска и принудила Тбилиси к миру. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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