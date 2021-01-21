Киев, , 12:43 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук направил письмо главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Текст письма опубликован 21 января на официальном сайте ОПЗЖ.

В своём письме политик отметил, что готов посодействовать освобождению граждан Украины, находящихся на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договорённостей и установления мира на Украине», — отметил он.

Медведчук рассказал, что власти ДНР предложили ему забрать четырёх гражданок Украины. Для этого политик попросил у СБУ выдать ему разрешение на въезд на территорию ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Илья Кива рассказал, что СБУ запретила Госавиаслужбе Украины выпускать самолёты с Медведчуком в Россию.

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