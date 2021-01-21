Москва, , 12:15 — REGNUM Минтруд к 1 февраля представит доклад с предложениями по индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом сообщил замглавы Министерства труда и соцзащиты Андрей Пудов в ходе совещания в Совфеде.

«Правительство РФ в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов… обеспечит представление доклада с предложениями по поручению президента РФ… в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года», — заявил Пудов.

Министерство прорабатывает варианты, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по повышению пенсий работающим пенсионерам. В «Справедливой России» обратили внимание на то, что новыми поправками к Конституции предусматривается ежегодная индексация пенсий гражданам России.

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