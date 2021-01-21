Париж, , 19:48 — REGNUM Депутаты Национального собрания Франции проголосовали за внесение поправки о недопустимости «препятствования» преподавателям в «исполнении их долга» в законопроект о борьбе с исламским сепаратизмом. Об этом во вторник, 21 января, сообщает France Info.

Как уточняют журналисты, поправка является реакцией французского парламента на убийство учителя истории Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 16 октября 2020 года экстремистом Абдуллахом Анзоровым, которого разозлило использование преподавателем на уроках карикатур на пророка Мухаммеда.

Поправка была предложена депутатом от партии «Республиканцы» Анни Женевар и предполагает уголовную ответственность и наказание в виде 1 года лишения свободы и штрафа в размере 15 000 евро за «препятствование или попытку препятствования преподавателю в исполнении его долга путем давления на него или оскорбления его чести».

После голосования Национального собрания по законопроекту, которое состоится 1 февраля, документ перейдет на рассмотрение в верхнюю палату парламента Франции — Сенат.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января лицей во французском городе Клемон-Ферран временно закрыли из-за «угроз расправы и оскорблений» по отношению к преподавателю со стороны ученика.

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