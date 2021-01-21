Деревня Аносино, Московская область, , 12:09 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике намерен переносить правила жизни офлайн в онлайн. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Работа и направления деятельности нашего профильного комитета в конечном счёте сводится к главной идее. Это сопряжении между собой жизни онлайн и офлайн. Потому что те правила, те законы, те требования, правила игры, если угодно, которые существуют в жизни офлайн мы последовательно переносим в жизнь онлайн», — сказал Хинштейн журналистам.

«И когда виртуальная реальность стыкуется с реальностью существующей, окружающей нас, это приводит конечно же не только к запретительным мерам. Я говорю совсем не об этом. А это и приводит к тому, что жизнь онлайн и онлайн-реалии они вынуждены смыкаться с реалиями офлайн. Одно подтягивать за собой другое», — пояснил он.

21 января спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций и главы профильных комитетов обсудили с экспертами ПАО «Сбербанк» вопросы цифровой трансформации и перспективы регулирования цифровой экономики.

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