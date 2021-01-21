Найроби, , 12:08 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта заявил о намерении подписать новое торговое соглашение с США, несмотря на уход Дональда Трампа с президентского поста, передает ВВС Swahili.

Переговоры о заключении торгового соглашения между двумя странами начались в июле 2020 года.

Это соглашение, если оно будет подписано, станет первым между США и страной Африки к югу от Сахары и заменит Африканский закон о росте и возможностях (АГОА), который позволяет экспорт товаров в США из Кении без уплаты пошлин или налогов. Срок действия АГОА истекает в 2025.

Высказывались опасения, что соглашение между этими двумя странами подорвет существующие торговые протоколы с региональными органами, такими как Восточноафриканское сообществ (ВАС).

Остается неясным, будет ли администрация Джо Байдена продолжать двусторонние переговоры или вместо этого выработает многосторонний торговый подход, такой как с Африканской Континентальной Зоной Свободной Торговли (AfCFTA).

Наблюдатели ожидают, что новая администрация США примет решение, которое будет более выгодно африканским странам по сравнению с политикой «Америка прежде всего» при Трампе.

Напомним, Кения экспортировала товары на сумму более $600 млн в США в 2019 году, в то время как США экспортировали в Кению товары на сумму более $400 млн.