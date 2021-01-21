Москва, , 11:46 — REGNUM В Совфеде предлагают сажать организаторов «трэш-стримов» на сроки до пяти лет, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Следует дополнить 282 статью УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») новой статей, которая будет предусматривать наказание для ответственных за трэш-стримы», — сказал член Совфеда Алексей Пушков на заседании специальной комиссии.

Наказание за такое преступление может предусматривать лишение свободы на срок от трех до пяти лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет или денежный штраф в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, отметил сенатор.

Также в Совфеде предлагают признать треш-стримы отягчающим обстоятельством при назначении наказания — запросы с таким предложением были направлены в Верховный суд РФ, Генпрокуратуру, Минюст, МВД, ФСБ, Следственный комитет.

Законопроект может быть оперативно внесен в Госдуму в случае поддержки профильными ведомствами, сказала первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2020 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение комитету по госстроительству при взаимодействии с зарубежными платформами разработать меры борьбы с треш-стримами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде планируют запретить треш-стримы